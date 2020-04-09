Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
Карта коронавируса в Украине и мире 9 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 9 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом
Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 апреля

В ОП назвали условие введения чрезвычайного положения в Украине

В ОП назвали условие введения чрезвычайного положения в Украине
10:13 Сегодня Телеграф Фото: УП

Новости Украины:Условием является большая вероятность того, что без чрезвычайного положения не смогут остановить COVID-19.

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что введение чрезвычайного положения обсуждали с президентом. Такой вариант рассматривается, если власть будет не в состоянии без чрезвычайного положения остановить распространение коронавируса.

"Чрезвычайное положение – это мероприятия, которые помогут контролировать ситуацию и следить, чтобы люди оставались дома", - подчеркнул Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".

Что такое чрезвычайное положение и в каких случаях его вводят

Относительно введения такого состояния он отметил, что "такая возможность всегда есть". Впрочем, подчеркнул заместитель председателя ОПУ, сейчас введена чрезвычайная ситуация, и власти считают принятые меры достаточными.

"Но все равно, ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке. Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они оставались дома, меньше гуляли и были всегда в масках",– говорит Тимошенко.

Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев

Кроме того, он рассказал о координационных совещаниях с Министерством здравоохранения. По его словам, Минздрав вместе с учеными разработали оптимистический, негативный и средний сценарии распространения коронавируса.

"Я сейчас не буду озвучивать цифры, потому что за них должен отвечать Минздрав. Впрочем по сравнению с другими странами мы сейчас идем по оптимистическому сценарию развития событий", – рассказал заместитель председателя Офиса Президента.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Добавим, президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чрезвычайное положение, Коронавирус, Офис Президента, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google
02 Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
03 Коронавирус: Беларусь обратилась за помощью к ЕС
04 Столько, сколько влезет: продукты, которые можно есть в любых количествах
05 Итоги дня 8 апреля: "Кредитные каникулы" и вероятное продление карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины
Пандемия COVID-19: что известно о разработке вакцины
Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус
Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус
ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях
ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях
Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google
Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь