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Четверг, 26.03.2020
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Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев

Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
19:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса по территории Украины, власти ввели режим ЧС.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что режим чрезвычайной ситуации, введенный Кабинетом министров по всей стран на месяц, не нужно путать с чрезвычайным положением.

"Вчера Кабинет министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации. Это важное решение для здоровья украинцев. Его не следует путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайная ситуация – это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти, и в то же время не ограничивает конституционные права граждан", - сказал он в своем обращении к украинцам в пятницу.

Зеленский подчеркнул, что режим ЧС "не о диктатуре, это - о дисциплине". "Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требует настоящее и вызовы будущего", - пояснил он.

До конца 27 марта будет полностью закрыта граница и прекращены все пассажирские перевозки - Зеленский

Напомним: 

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Украина, ЧС, Карантин, ЧП, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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