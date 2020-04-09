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Четверг, 09.04.2020
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Карантин: В столице планируют ужесточить ограничительные меры на выходные

Карантин: В столице планируют ужесточить ограничительные меры на выходные
20:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Киеве планируют усилить карантинные меры на выходных.

В субботу и воскресенье в Киевской области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения.

Об этом сообщил и. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время онлайн-брифинга.

"Во многом ваше здоровье и жизнь зависят от вашей добросовестности и ответственности, соблюдения строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения", - сказал Володин.

Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения

Он призвал гражданам не выходить из дома и подчеркнул, что если они будут придерживаться этих мер, область начнет выходить из карантина в мае. В противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.

"Официально подтверждено 133 случая заболеваний коронавирусом в Киевской области. За последние сутки подтверждено 12 новых случаев", - отметил Володин.

Напомним: 

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Военным отменили отпуска и проверяют тех, кто из них вернулся, а также продлили сроки ротации на Востоке Украины.

Большинство украинцев поддерживает карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужение можно посмотреть в трансляции.

15 украинских граждан возвращаются в Украину из США чартерным самолетом американской авиакосмической компании "Нортроп Грумман".

Если жители Киевской области не будут находиться в самоизоляции - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.

Центр общественного здоровья заявляет, что респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.

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Киев, Полиция, Кабмин, Карантин.
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