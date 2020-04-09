Карантин: В столице планируют ужесточить ограничительные меры на выходные

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Киеве планируют усилить карантинные меры на выходных.

В субботу и воскресенье в Киевской области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения.

Об этом сообщил и. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время онлайн-брифинга.

"Во многом ваше здоровье и жизнь зависят от вашей добросовестности и ответственности, соблюдения строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения", - сказал Володин.

Он призвал гражданам не выходить из дома и подчеркнул, что если они будут придерживаться этих мер, область начнет выходить из карантина в мае. В противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.

"Официально подтверждено 133 случая заболеваний коронавирусом в Киевской области. За последние сутки подтверждено 12 новых случаев", - отметил Володин.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

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