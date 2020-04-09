Будут искать, где нет масок: Украинские аптеки ждут проверки

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине будут более тщательно вести контроль за наличием масок в аптечных сетях.

Соответствующие службы будут проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях, а при отсутствии их принимать административные меры.

Соответствующее решение принято на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечалось на совещании, в Украину прибыли еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом. Доставленные медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницах, но и поступят в крупные торговые сети.

"Было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о значительном росте количества украинцев, которые пользуются средствами защиты. В частности, 89% граждан ответили утвердительно на вопрос, используют ли они средства защиты, а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.