Будут искать, где нет масок: Украинские аптеки ждут проверки

Соответствующие службы будут проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях, а при отсутствии их принимать административные меры.
Соответствующее решение принято на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечалось на совещании, в Украину прибыли еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом. Доставленные медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницах, но и поступят в крупные торговые сети.
"Было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования", - говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о значительном росте количества украинцев, которые пользуются средствами защиты. В частности, 89% граждан ответили утвердительно на вопрос, используют ли они средства защиты, а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы.
Напомним:
По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.