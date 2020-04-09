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Борьба с пандемией: Евросоюз выделит Украине более 190 млн евро

Борьба с пандемией: Евросоюз выделит Украине более 190 млн евро
15:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине ЕС выделит помощь в размере 190 млн для борьбы с заболеванием.

Европейский Союз выделит 962 млн евро для поддержки стран Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом.

Из этих средств, более 190 млн будет направлено на помощь Украине, передаёт в Twitter комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливера Варгеи.

"Для поддержки наших стран Восточного партнера в борьбе с коронавирусом региональные и двусторонние фонды перенаправляются в рамках ответных действий Team Europe на сумму 962 млн. Евро на неотложные нужды и смягчение социально-экономических последствий", - написал еврокомиссар.

Будут искать, где нет масок: Украинские аптеки ждут проверки

Он также опубликовал буклет, информирующий о распределении данных средств каждой стране ВП. 

"Украина: более 190 миллионов евро на неотложные и краткосрочные нужды... ЕС поддерживает создание устойчивости сообщества посредством помощи уязвимым людям, перехода к онлайн-образованию, борьбы с дезинформацией и укрепления культурного разнообразия и творчества в Интернете", - говорится в заявлении.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

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Все по теме:

Украина, ЕС, Помощь, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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