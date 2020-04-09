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Украинских военных, которые вернулись из Литвы, отправили на карантин (Видео)

Украинских военных, которые вернулись из Литвы, отправили на карантин (Видео)
18:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса украинских военных, вернувшихся из Литвы обязали остатся под карантином как и всех остальных граждан.

После окончания подготовки в военных учебных заведениях Литовской Республики 15 военнослужащих Сухопутных войск и 2 военнослужащих ВМС ВСУ вернулись в Украину с соблюдением всех необходимых карантинных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба командование Медицинских сил ВСУ.

"Учитывая ситуацию с проведением карантинных мероприятий в странах Европы и Украины Главным управлением военного сотрудничества и верификации ВСУ проведены координационные меры по возврату указанных военнослужащих в Украину", - говорится в сообщении.

Эпидемия COVID-19: Военным отменили отпуска и продолжили ротацию

Как отмечается, автобусным транспортом с Литовской Республики, транзитом через территорию Республики Польша, вечером 8 апреля украинских военных доставили в пункт пропуска на польско-украинской границе "Корчева-Краковец". С украинской стороны границы их встретили представители Военно-медицинского клинического центра Западного региона, которые совместно со специалистами 28 Регионального санитарно-эпидемиологического управления провели предварительный медицинский осмотр.

"При осмотре никаких признаков заболеваний или повышения температуры тела у прибывшего личного состава не выявлено", - заверили в пресс-служба. 

Вместе с тем, в соответствии с требованиями приказа Минздрава и распоряжения государственного санитарного врача Минобороны лица, возвращающиеся из зарубежных командировок и не имеющие признаков заболевания подлежат обязательной 14 дневной обсервации. Поэтому руководством ВСУ было принято решение о проведении обсервации указанных военных на базе Центра медицинской реабилитации и санаторного лечения "Трускавецкий", который имеет возможность одновременно принять около 500 человек.

Напомним: 

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Военным отменили отпуска и проверяют тех, кто из них вернулся, а также продлили сроки ротации на Востоке Украины.

Большинство украинцев поддерживает карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужение можно посмотреть в трансляции.

15 украинских граждан возвращаются в Украину из США чартерным самолетом американской авиакосмической компании "Нортроп Грумман".

Если жители Киевской области не будут находиться в самоизоляции - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.

Центр общественного здоровья заявляет, что респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.

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Все по теме:

Украина, Литва, Заболевание, ВСУ, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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