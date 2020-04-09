Посольство: 15 украинцев возвращаются в Украину из США

Новости Украины:В связи с закрытием границ и авиасообщений украинцы, находившиеся в США не могли попасть обратно в Украину, сейчас они в пути на спецрейсе "Нортроп Грумман".

15 украинских граждан возвращаются в Украину из США чартерным самолетом американской авиакосмической компании "Нортроп Грумман".

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Сегодня из Вашингтонского международного аэропорта "Даллес" отбыли 15 граждан, которых американская авиакосмическая компания "Нортроп Грумман" по договоренности с посольством любезно согласилась вернуть в Украину", - говорится в сообщении.

Украинцы застряли в США из-за карантинных ограничений.

В посольстве уточнили, что компания "Нортроп Грумман" уже несколько лет сотрудничает с украинским космическим бюро и в апреле планировала отправлять чартер, чтобы забрать из Украины в США украинских конструкторов, которые помогают в рамках проекта по созданию ракеты-носителя "Антарес", который каждые полгода доставляет груз на Международную космическую станцию.

"Для нас это также прекрасная возможность напомнить, что программа "Защита", инициированная МИД Украины, действует. Специальный самолет имел ограниченное количество мест и забрал только тех граждан, которые отправились на программу в посольство Украины в США и требовали неотложной медицинской, финансовой или бытовой помощи", - отметили украинские дипломаты.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.