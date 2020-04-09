Влияние эпидемии: Половина авиакомпаний в мире могут закрыться

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в мире большинство авиакомпаний рискуют стать банкротами.

Мировая авиатранспортная отрасль вследствие пандемии COVID-19 переживает самый глубокий кризис за всю свою историю, и в случае продолжения кризиса до июня свое существование прекратит половина авиакомпаний.

Такой прогноз сделал президент-генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк в интервью France Info. Также он добавил, что пассажирам не будут возмещать стоимость приобретенных билетов, по крайней мере до конца года.

"Мы находимся в совершенно катастрофической ситуации, нам не хватает средств. Во втором квартале отрасль нуждается в средствах в размере $61 млрд. Отрасль пытается выжить, поэтому ей сложно возместить билеты, отмененные из-за COVID-19. Если такие потери будут продолжаться, половина авиакомпаний исчезнет в июне", - сказал он.

По словам главы IATA, по состоянию на апрель, объем возвратов составляет $35 млрд. "Решение, которое предлагается, это распределить средства пассажиров, которые отменили свои рейсы. Но этот сценарий запрещен европейскими регламентами и требует возмещения в течение семи дней", - сказал Александр де Жуньяк. Поэтому, IATA обратилась к европейским институтам с просьбой отменить эти правила и отсрочить возмещение за билеты до конца года.

Кроме того, в условиях падения авиаперевозок на 90%, отрасль ожидают массовые увольнения. "Особенно это касается рабочих мест в условиях падения трафика в Европе. В целом кризис грозит 25 миллионам рабочих мест прямо или косвенно", - отметил глава IATA.

По его словам, потери отрасли в 2020 году сегодня оцениваются в 40%, то есть $250 млрд по сравнению с 2019 годом.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.