Испанская эпидемия: Число жертв COVID-19 в стране достигло более 15 тыс человек

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Испании уже более 15 тыс граждан стали ертвами заболевания.

Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 683 человека, в общем погибли более 15,2 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает El Pais.

Общее количество заразившихся коронавирусом, уже достигло более 152 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 5 756 новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии умерли 15 238 человек (в том числе за сутки — 683, показатель снизился по сравнению с прошлым днем), а 52 165 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестает публиковать со вчерашнего дня, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (43,8 тысяч человек) и Каталония (31 тысяча). Много инифцированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леоне, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (84 случая) и Мелилья (93 случая).

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.