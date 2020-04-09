Коронавирус в Польше: за сутки умерло рекордное количество людей

Новости мира:В Польше за минувшие сутки от коронавируса умерли 30 человек – это наибольшее количество от начала эпидемии.

В Польше в среду от коронавируса умерли 30 человек - больше всего с начала эпидемии. Об этом сообщает RMF24.

Министерство здравоохранения Польши в среду вечером сообщило о 357 новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции. В ведомстве также сообщили о еще 30 смертях от COVID-19.

Всего в Польше уже 5205 заражений. 159 из этих людей умерли. Отмечается, что последние сутки были самыми трагическими с начала эпидемии в Польше.

Как сообщалось, Польша ожидает пика заболеваемости COVID-19 в мае-июне.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что страна увеличит ежедневные объемы тестирования на коронавирус.

Премьер отметил, что Польша заключила контракт на 800 тыс. тестов на коронавирус.

"Мы тестируем в тех местах, где эпидемиологи, эксперты указывают нам, что нужно тестировать, то есть различные виды мест повышенного риска, места карантина, больницы", - отметил Моравецкий.

Как сообщалось, в мире на коронавирус заболели уже 1,5 млн человек. Из них 330 589 пациентов выздоровели, а 88 502 — умерли.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.