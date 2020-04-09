Мировая пандемия: уже более полутора миллиона человек заразились коронавирусом

Число людей, заразившихся в мире коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 1,5 млн, сообщает сайт worldometers, отслеживающий подобную статистику.
Согласно его информации, число заразившихся составляет 1 504 665 человек. Речь идёт исключительно о подтверждённых медиками случаях. Реально их количество может быть ощутимо больше.
Почти 88 тыс. заразившихся коронавирусом людей скончались, а почти 320 тыс. уже поправились.
Напомним:
В Британии за сутки от коронавируса умерли более 900 человек.
Состояние британского премьер-министра Бориса Джонсона, в воскресенье попавшего в больницу с продолжавшимися симптомами Covid-19, улучшается.
У государственного секретаря МИД Канады Марты Морган диагностировали COVID-19.
В столице Японии Токио за день зафиксировали 144 случая заражения коронавирусом, что является крупнейшим ежедневным приростом с начала эпидемии в стране.
На Африканском континенте, по оценкам ВОЗ, количество больных COVID-19 превысило 10 тысяч. Более 500 человек умерли.