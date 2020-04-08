Скачать
Среда, 08.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Насколько "живучий": вся известная информация об устойчивости COVID-19
Насколько "живучий": вся известная информация об устойчивости COVID-19
Пандемия COVID-19: В Минветеранов создали координационный штаб оказания помощи
В Минветеранов создали спецштаб помощи во время пандемии
Моуринью извинился за нарушения карантина
Моуринью извинился за нарушения карантина
Вырубка лесов может ускорить распространение болезней
Вырубка лесов может ускорить распространение болезней

МИД Канады и коронавирус: Государственный секретарь заразилась COVID-19

МИД Канады и коронавирус: Государственный секретарь заразилась COVID-19
19:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Канаде госсекретарь МИД страны заразилась заболеванием.

У государственного секретаря МИД Канады Марты Морган диагностировали COVID-19.

Об этом на своей странице в Тwitter написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Мне сообщили, что мой госсекретарь Марта Морган получила положительный тест на COVID-19. Она - бесценный член команды нашего МИД и я уверен, что все сотрудники присоединятся ко мне в пожелании ей полного и скорейшего выздоровления и уже с нетерпением ждут ее возвращения", - отметил Шампань.

Японская эпидемия: В Токио зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19

Как сообщает корреспондент, уже несколько канадских министров и депутатов самоизолировались из-за подозрения на новый коронавирус, однако Морган - самый высокопоставленный государственный служащий, диагноз которого подтвердился.

По состоянию на утро среды на территории Канады было выявлено почти 18 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Умерли 380 человек.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако - в ограниченном количестве.

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

Украина отправила в Италию самолет с 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МИД, Канада, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
03 Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
04 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
05 Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
МИД Канады и коронавирус: Государственный секретарь заразилась COVID-19
Госсекретарь МИД Канады заразилась COVID-19
Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
Forbes снова признал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в мире
Forbes снова признал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в мире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь