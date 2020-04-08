МИД Канады и коронавирус: Государственный секретарь заразилась COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Канаде госсекретарь МИД страны заразилась заболеванием.

У государственного секретаря МИД Канады Марты Морган диагностировали COVID-19.

Об этом на своей странице в Тwitter написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Мне сообщили, что мой госсекретарь Марта Морган получила положительный тест на COVID-19. Она - бесценный член команды нашего МИД и я уверен, что все сотрудники присоединятся ко мне в пожелании ей полного и скорейшего выздоровления и уже с нетерпением ждут ее возвращения", - отметил Шампань.

Как сообщает корреспондент, уже несколько канадских министров и депутатов самоизолировались из-за подозрения на новый коронавирус, однако Морган - самый высокопоставленный государственный служащий, диагноз которого подтвердился.

По состоянию на утро среды на территории Канады было выявлено почти 18 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Умерли 380 человек.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

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