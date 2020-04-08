Пандемия: в Британии за сутки умерло рекордное количество людей

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки жертвами пандемии коронавируса стали 938 человек. Это наибольшее количество погибших за день с начала эпидемии.
Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
В частности, по данным на утро 8 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 282 тысячи 74 человека.
Сейчас результаты тестов известны относительно 232 тысяч 708 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 60 тысяч 733 человек.
За сутки число инфицированных возросло на 5 тысяч 492 человека. При этом, последние данные о смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 7 апреля.
В частности, количество летальных случаев возросло до 7 тысяч 97. Таким образом, в Британии от коронавируса за сутки умерли 938 человек.
По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.
Напомним:
Состояние британского премьер-министра Бориса Джонсона, в воскресенье попавшего в больницу с продолжавшимися симптомами Covid-19, улучшается.
У государственного секретаря МИД Канады Марты Морган диагностировали COVID-19.
В столице Японии Токио за день зафиксировали 144 случая заражения коронавирусом, что является крупнейшим ежедневным приростом с начала эпидемии в стране.
На Африканском континенте, по оценкам ВОЗ, количество больных COVID-19 превысило 10 тысяч. Более 500 человек умерли.