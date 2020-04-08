Пандемия: в Британии за сутки умерло рекордное количество людей

Новости мира:В Британии за сутки от коронавируса умерли более 900 человек.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки жертвами пандемии коронавируса стали 938 человек. Это наибольшее количество погибших за день с начала эпидемии.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

В частности, по данным на утро 8 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 282 тысячи 74 человека.

Сейчас результаты тестов известны относительно 232 тысяч 708 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 60 тысяч 733 человек.

За сутки число инфицированных возросло на 5 тысяч 492 человека. При этом, последние данные о смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 7 апреля.

В частности, количество летальных случаев возросло до 7 тысяч 97. Таким образом, в Британии от коронавируса за сутки умерли 938 человек.

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Напомним: