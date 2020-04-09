Респираторы не смогут надежно защитить бородатых мужчин

Новости Украины:Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения заявил, что обычным людям, особенно небритым и тем более бородатым, не стоит носить респираторы.

Центр общественного здоровья заявляет, что респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.

"Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду", - говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ.

В Центр общественного здоровья отмечают, что медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2, так как они, а также респираторы классом выше, обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей.

В то же время, населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, так как эти респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям.

Напомним, что раньше Минздрав заявлял, что обычные медицинские маски не нужны здоровым людям, но Кабмин все равно сделал обязательным их ношение. За появление без маски в общественном месте может грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины