"Карантин могут продлить до осени": Киевлян предупредили о последствиях несоблюдения обсервации

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса и нарушениями карантиннных мер в Украине есть риск продления карантина аж до осени.

Если жители Киевской области не будут находиться в самоизоляции - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.

Об этом во время брифинга заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Еще раз напоминаю, что сегодня во многом ваше здоровье и жизнь зависит от вашей добросовестности и ответственности. Соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете - то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года.

В противном случае - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени", - сказал Василий Володин.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.