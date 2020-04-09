Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
Карта коронавируса в Украине и мире 9 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 9 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
ФИФА не будет обновлять рейтинг из-за карантина
ФИФА не будет обновлять рейтинг из-за карантина
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 апреля

Трюдо впервые прервет самоизоляцию

Трюдо впервые прервет самоизоляцию
12:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости мира:Премьер-министр Канады Джастин Трюдо закончил самоизоляцию, которую соблюдал с 12 марта после того, как его жена переболела коронавирусом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые прервет самоизоляцию и проведет заседание правительства. Об этом Трюдо рассказал на пресс-конференции в Оттаве.

“Сегодня состоится заседание кабинета министров. Как всегда, большинство членов правительства будут находиться на телефонной связи, а я лично посещу это заседание для обсуждения следующих шагов (в борьбе с пандемией Covid-19 - ред.)”, - пояснил Трюдо.

Он добавил, что большую часть времени все равно будет работать из дома.

“Иногда будут проходить стратегические встречи или другие особые события, для участия в которых я буду ездить в офис, придерживаясь всех предосторожностей. Однако большая часть моей работы и в дальнейшем будет выполняться из дома по телефону”, - отметил Трюдо.

Министра здравоохранения Новой Зеландии наказали за нарушение карантина

Напомним: глава канадского правительства находился в самоизоляции с 12 марта, когда у его супруги обнаружили Covid-19. Впоследствии жена выздоровела и вместе с тремя детьми переехала в другую резиденцию.

По последним данным, в Канаде обнаружили более 18 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 401 человек скончался.

У государственного секретаря МИД Канады Марты Морган диагностировали COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Коронавирус, Премьер-министр Канады, Джастин Трюдо, Covid-19, Самоізоляція.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google
02 Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
03 Коронавирус: Беларусь обратилась за помощью к ЕС
04 Столько, сколько влезет: продукты, которые можно есть в любых количествах
05 Итоги дня 8 апреля: "Кредитные каникулы" и вероятное продление карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запрет на въезд в страны Евросоюза могут продлить до середины мая
Запрет на въезд в страны Евросоюза могут продлить
Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус
Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Пандемия коронавируса: Как правильно читать новости о COVID-2019
Пандемия коронавируса: Как правильно читать новости о COVID-2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь