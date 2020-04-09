Новости мира:Премьер-министр Канады Джастин Трюдо закончил самоизоляцию, которую соблюдал с 12 марта после того, как его жена переболела коронавирусом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые прервет самоизоляцию и проведет заседание правительства. Об этом Трюдо рассказал на пресс-конференции в Оттаве.

“Сегодня состоится заседание кабинета министров. Как всегда, большинство членов правительства будут находиться на телефонной связи, а я лично посещу это заседание для обсуждения следующих шагов (в борьбе с пандемией Covid-19 - ред.)”, - пояснил Трюдо.

Он добавил, что большую часть времени все равно будет работать из дома.

“Иногда будут проходить стратегические встречи или другие особые события, для участия в которых я буду ездить в офис, придерживаясь всех предосторожностей. Однако большая часть моей работы и в дальнейшем будет выполняться из дома по телефону”, - отметил Трюдо.

Напомним: глава канадского правительства находился в самоизоляции с 12 марта, когда у его супруги обнаружили Covid-19. Впоследствии жена выздоровела и вместе с тремя детьми переехала в другую резиденцию.

По последним данным, в Канаде обнаружили более 18 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 401 человек скончался.

У государственного секретаря МИД Канады Марты Морган диагностировали COVID-19.