Пасха 2020: Глава УГКЦ призывает верующих не приходить в церковь (Видео)

Новости Украины:В связи с большой опасностью заражения на коронавирус в Украине на Пасху граждан призывают воздержатся от богослужений.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук в специальном обращении дал подробные советы относительно поведения на Страстную неделю и Пасху.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

"УГКЦ вводит диспенсацию от церковной заповеди, которая нам говорит еженедельно и каждый праздник участвовать в богослужении в храме. В связи с этими чрезвычайными обстоятельствами церковь снимает эту обязанность и призывает вас оставаться дома и смотреть онлайн-трансляцию... Вторая диспенсация касается особого долга во время Великого поста - готовясь к Пасхе обязательно приступать к Святым Таинствам Исповеди и Причастия. Заботясь о вашем здоровье, наша церковь провозгласила диспенсацию, освобождение и от этой обязанности. Ее можно будет выполнить в течение месяца после окончания времени карантина", - сказал Шевчук.

Он также призвал не приносить в церковь лозу на Вербное воскресенье и пасхальные корзины на Пасху. По его словам, каждый сможет освятить и лозу, и пасхальные корзины в собственных домах с помощью онлайн-трансляций. "Там, где невозможно участвовать в Пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Христова Воскресения", - добавил Шевчук.

Глава УГКЦ попросил верующих в таких обстоятельствах не настаивать на причастии.

"Но я прошу вас: не настаивайте. В нынешних обстоятельствах прошу исповедоваться только в опасности смерти. А Святое причастие мы сможем уделять так, как это приписывают суровые правила карантина", - сказал глава УГКЦ.

Он призвал верующих и священнослужителей строго соблюдать правила карантина.

Напомним:

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