СМИ: Covid-19 обнаружили у сына президента Сербии

Президент Сербии Вучич сообщил через соцсети, что у его сына Даниила подтвердили коронавирусную инфекцию и госпитализировали в белградскую больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Вучич обратился к сыну словами: "Сын, ты победишь".
Государственные СМИ не уточняют, чем занимается Даниил, сын Вучича от его первого брака.
Некоторые политические и общественные деятели в Сербии уже назвали известие о болезни Даниила Вучича "пропагандистским фейком".
По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в Сербии обнаружили 2666 случаев коронавируса, 65 человек умерли.
Напомним:
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В Британии за сутки от коронавируса умерли более 900 человек.
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