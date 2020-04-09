СМИ: Covid-19 обнаружили у сына президента Сербии

Новости мира:Сын президента Сербии заболел COVID-19.

Президент Сербии Вучич сообщил через соцсети, что у его сына Даниила подтвердили коронавирусную инфекцию и госпитализировали в белградскую больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Вучич обратился к сыну словами: "Сын, ты победишь".

Государственные СМИ не уточняют, чем занимается Даниил, сын Вучича от его первого брака.

Некоторые политические и общественные деятели в Сербии уже назвали известие о болезни Даниила Вучича "пропагандистским фейком".

По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в Сербии обнаружили 2666 случаев коронавируса, 65 человек умерли.

Напомним: