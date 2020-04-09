Отмена построений, ежедневные уборки и дежурство скорой: Ситуация в армии на карантине

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в армии значительно ограничили условия построений и стали чаще проводить уборку в казармах.

В армии из-за карантина построения происходят только на уровне роты, в казармах убирают по несколько раз в день, а у частей дежурит машина скорой помощи. Об этом в интервью ВВС Украина сказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"Собраний в армии стало действительно меньше, а построения, если и происходят, то на уровне роты — несколько десятков бойцов", — сообщили в СМИ.

Также указано, что при этом бойцов продолжают перевозить в переполненных грузовиках.

"Военные, несущие службу в суточном наряде на КПП, проходят углубленное медицинское обследование как при заступлении в наряд, так и после него", — сказал Сергей Наев.

Он отметил, что в воинских частях круглосуточно дежурят медики, а тех военнослужащих, у кого появляются симптомы COVID-19, изолируют и вывозят в госпитали. На самоизоляции находится 118 военных.

"Для этого в каждой части дежурит специальная машина скорой помощи. Сергей Наев отмечает, что в целом в казармах усилили санитарию, убирают по несколько раз в день", — указано в сообщении.

Отмечается, что среди пяти случаев заболевания, зафиксированных в ВСУ — ни одного на территории Донбасса.

"COVID-19 не может подорвать нашу оперативную готовность. Несмотря на пандемию, украинские военнослужащие способны выполнять задачи по назначению и готовы к отражению агрессии на суше, море или в воздухе", — добавил Сергей Наев.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

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