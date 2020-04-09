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Четверг, 09.04.2020
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"Совершили много ошибок": Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в "прокитайской позиции"

"Совершили много ошибок": Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в "прокитайской позиции"
05:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп и Помпео согласны, что ВОЗ не справилась с кризисом из-за коронавируса.

Президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео в четверг обвинили ВОЗ в ошибках во время кризиса вокруг коронавируа COVID-19.

"ВОЗ не смогла сделать то, что от неё все ожидали", - сказал Помпео на брифинге в Белом доме. При этом он заявил, что согласен с позицией Трампа, предложившего подумать, в каком объеме в дальнейшем следует финансировать эту организацию. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что сейчас - не время для того, чтобы думать о смены руководителя ВОЗ.

В свою очередь, Трамп сообщил на этом же брифинге, что в прошлом году США выплатили ВОЗ $452 млн, тогда как Китай - только $42 млн. Днём ранее он назвал эту организацию прокитайской.

Трамп повторил, что будет думать насчёт дальнейшего финансирования ВОЗ. "Мы рассмотрим этот вопрос и решим, что нужно делать... в ВОЗ совершили много ошибок", - заявил президент США.

Днём ранее Трамп уже заявлял, что намерен рассмотреть вопрос о том, не следует ли урезать финансирование ВОЗ. В частности, он предположил, что в организации поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько опасен вирус COVID-19.

Кроме того, Трамп отверг критику в его адрес со стороны гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, заявившего о недопустимости политизации кризиса с коронавирусом.

"Политизирует кризис как раз он сам", - сказал президент США. Трамп пояснил, что ВОЗ в начале кризиса по какой-то причине принимала много решений в пользу Китая, стремясь убедить мировое сообщество, что не нужно принимать решительных мер по сдерживанию распространения возникшего в КНР коронавируса. "Все было очень прокитайским", - отметил Трамп.

Напомним: 

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ВОЗ, Дональд Трамп, Коронавирус, Майк Помпео.
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