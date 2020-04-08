Трамп о коронавирусе: В настоящий момент проходят испытания 10 лекарств

Новости мира:Трамп сообщил об испытании десяти лекарств от коронавируса.

В США сейчас испытывают десять лекарств для лечения коронавируса, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"В настоящий момент проходят испытания 10 лекарств. В ближайшее время последуют еще 15 (лекарств - ред.)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, активные клинические испытания также проходят две потенциальные вакцины.

"Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств", - отметил Трамп.

Напомним: