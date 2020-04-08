Трамп о коронавирусе: В настоящий момент проходят испытания 10 лекарств

В США сейчас испытывают десять лекарств для лечения коронавируса, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"В настоящий момент проходят испытания 10 лекарств. В ближайшее время последуют еще 15 (лекарств - ред.)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, активные клинические испытания также проходят две потенциальные вакцины.
"Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств", - отметил Трамп.
Напомним:
Трамп подумывает, разумно ли продолжать финансирование ВОЗ.
По словам главы ВОЗ, исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса COVID-19 проводятся с невероятной скоростью.
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