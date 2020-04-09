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Четверг, 09.04.2020
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Восстановление экономики: Шмыгаль обсудил с регионами выход из карантина

Восстановление экономики: Шмыгаль обсудил с регионами выход из карантина
19:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в Кабмине провели селекторное совещание, в рамках которого обсудили ряд вопросов по борьбе с заболеванием.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с председателями областных государственных администраций и городскими головами в четверг, 9 апреля, на которой обсудили вопросы борьбы с распространением коронавируса, изменений в Государственный бюджет, социальной поддержки уязвимых слоев населения и пособия по безработице.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, в совещании также приняли участие заместитель Председателя Офиса Президента Сергей Трофимов, глава Киева Виталий Кличко как председатель Ассоциации городов Украины, министр социальной политики Марина Лазебная, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр здравоохранения Максим Степанов и другие представители правительства. 

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"Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", — подчеркнул Шмыгаль.

Он призвал городских голов продолжать и дальше работать совместно ради благосостояния сограждан: "Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники которых рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки".

Премьер-министр также сообщил, что работа над изменениями в Госбюджет находится на финальной стадии и он надеется, что на следующей неделе Верховная Рада его поддержит. 

Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения

Также совместно с Ассоциацией городов Украины было решено проводить такие селекторные совещания на регулярной основе — не реже одного раза в месяц.

Напомним: 

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Военным отменили отпуска и проверяют тех, кто из них вернулся, а также продлили сроки ротации на Востоке Украины.

Большинство украинцев поддерживает карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужение можно посмотреть в трансляции.

15 украинских граждан возвращаются в Украину из США чартерным самолетом американской авиакосмической компании "Нортроп Грумман".

Если жители Киевской области не будут находиться в самоизоляции - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.

Центр общественного здоровья заявляет, что респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.

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Украина, Кабмин, Карантин, Регионы, Денис Шмыгаль.
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