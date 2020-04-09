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Карантинные ограничения: Кабмин опубликовал постановление об изменениях

Карантинные ограничения: Кабмин опубликовал постановление об изменениях
14:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Сегодня в Кабмине внесли ряд небольших изменений в карантинные ограничения.

Правительство опубликовало постановление о внесении изменений в постановление Кабмина от 11 марта № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Соответствующий документ с дополнениями опубликован на Правительственном портале.

В частности определено, что "лица, осуществляющие пересечение государственной границы (кроме лиц, являющихся работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом) "подлежат обязательной госпитализации в обсерваторах (изоляторах).

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Также постановлением определен порядок обязательной госпитализации таких лиц в обсерваторах (изоляторах).

Определено также, что местные органы власти имеют право осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов (в частности резервного фонда этих бюджетов).

Также в постановлении дополнен перечень объектов, которым разрешено работать на время карантина - это объекты почтовой и курьерской деятельности; строительных работ; учреждения торговли строительными материалами; химчистки.

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Кроме того, в постановлении определено, что не нуждаются в самоизоляции люди старше 60 лет, если они являются: госслужащими, депутатами всех уровней, городскими головами, судьями и другими лицами, на которых распространяется действие закона "О предупреждении коррупции"; военнослужащими и работниками ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов; лица, осуществляющие мероприятия по предотвращению распространения COVID-19. 

Также не нуждаются в самоизоляции лица старше 60 лет, обеспечивающихедеятельность предприятий в сферах: энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности. 

Кроме того, не нуждаются в самоизоляции лица старше 60 лет, которые предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения и в сфере производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения.

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Не нуждаются в самоизоляции и пожилые люди, которые являются работниками спасательных, коммунальных, аварийных служб и служб экстренной помощи населению, стратегических предприятий и объектов потенциально опасных технологий и производств.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

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Украина, Кабмин, Карантин, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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