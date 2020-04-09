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Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
Карта коронавируса в Украине и мире 9 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 9 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
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Карта коронавируса в Украине и мире 9 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

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Карта коронавируса в Украине и мире 9 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
10:56 Сегодня Телеграф Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.

В целом 45 человек уже выздоровели (повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме).

82% заболевших - это лица от 30 лет. Больше всего случаев заражения за сутки в Киеве, Черновицкой и Кировоградской областях. Из общего количества заболевших госпитализированы 848 пациентов, в том числе 40 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 38 человек.

За сутки в ЦОС поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 9.04.2020

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Коронавирус в Украине: в Черновицкой области двое умерших от COVID-19

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине сообщалось о 52 летальных случаев от коронавируса и 35 выздоровлениях. Таким образом, за сутки умерли пятеро, вылечились 10 пациентов. 

Коронавирус в мире

В мире коронавирусом заболели уже 1, 5 млн человек. Из них 330 589 пациентов выздоровели, а 88 502 — умерли.

Наибольшее количество инфицированных в США — 435 160 пациентов. Из них 22 891 человек выздоровел и 14 797 — умерли. Далее по количеству инфицированных идут Испания — 148 220, Италия — 139 422, Германия — 113 296 и Франция — 112 950.

В Китае, который ранее был лидером по количеству инфицированных, — в целом было 81 865 инфицированных. По последним данным, 77 370 больных выздоровели и 3 335 — умерли.

Больше всего летальных случаев зафиксировали в Италии — 17 669, США — 14 797 и Испании — 14 792.

Заражение коронавирусом по разным странам на 9.04.2020

Более 331 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 88,5 тыс.

На данный момент на планете 1,1 миллиона активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 4% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

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