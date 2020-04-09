В ВСУ увеличилось число заболевших COVID-19

Новости Украины:В Вооруженных силах Украины зафиксировано два новых случая инфицирования COVID-19.

Среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины подтверждены ещё два случая COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

Согласно имеющимся данным, случаи были обнаружены в Васильковском гарнизоне и одной из воинских частей Мелитополя.

"Военные, которые имели с ними (заболевшими - ред.) контакты отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будет взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - подчеркивает командование Медсил.

Военнослужащий Васильковского гарнизона накануне был госпитализирован в Национальные военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" с предварительным диагнозом "пневмония".

"После соответствующего обследования и проведения ПЦР тестирования, подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Военнослужащий находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное", - указывается в сообщении.

Второй случай был подтвержден у военнослужащего из Мелитополя, который с конца марта находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых было подтверждено заболевание COVID-19. 29 марта у него выросла температура. Сделанные в начале апреля с интервалом 4 суток быстрые тесты показали негативный результат.

"Сегодня поступили результаты ПЦР тестирования, которые подтвердили заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - сообщают в Медсилах.

Ранее сообщалось о 5 случаях COVID-19 среди военнослужащих, в том числе одном летальном.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19. Из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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