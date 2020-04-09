Коронавирусная причина: в Украине перенесли Международные военные учения (Фото)

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в ВСУ решили пока не проводить и перенести многонациональные учения.

В связи с распространенной COVID-19 проведение многонациональных учений с участием подразделений ВСУ на территории Украины и за ее пределами перенесено.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Мероприятия многонациональной коллективной подготовки на территории Украины с участием подразделений ВСУ, предусмотренные указом Президента Украины от 04.02.2020 "О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участии в многонациональных учениях за пределами Украины на 2020 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях", с введением ограничительных мер по недопущению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 - перенесены", - говорится в сообщении.

Также перенесены на неопределенный срок ротации национального персонала, которые выполняют задачи в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности.

В то же время меры подготовки для проведения ротаций национального контингента в Косово, Республика Сербия и 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго остаются без изменений.

Вместе с тем, по данным Генштаба, прорабатывается вопрос о возвращении в Украину 8 военнослужащих и одного минно-поискового собаки ВСУ, которые выполняют задачи в составе Миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.