В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заболели 26 человек

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 8 апреля в столице Украины подтвердили 41 случай коронавирусной болезни, из них 26 пришлось на Киево-Печерскую Лавру.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом, еще один человек умер, заявил мэр столицы Виталий Кличко в четверг.

"Новости у меня сегодня - неутешительные. За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирус, увеличилось почти в три раза по сравнению с предыдущими днями - на 41 человека! Из них двое медиков. За прошедшие сутки в столице еще один случай - летальный", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг днем.

Среди заболевших за минувшие сутки: 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года и девочка, которой полгода, и 29 мужчин – в возрасте от 36 до 70 лет. В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

"Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 - в Киево-Печерской Лавре. Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Наместник Свято-Трооицкого Ионинского монастыря, расположенного в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона подхватил коронавирусную болезнь COVID-19 и находится под наблюдением врачей.

Напомним, что информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально подтверждено о четырех заболевших.

Как сообщалось, по состоянию на 8 апреля заболели Covid-19 15 киевлян, и общее количество случаев составило 294.

По состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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