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Последствия карантина: В Украине уже более 40 тыс граждан лишились работы

Последствия карантина: В Украине уже более 40 тыс граждан лишились работы
15:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с введением карантина в Украине уже более 40 000 граждан стали безработными.

За время карантина в Государственной службе занятости зарегистрировались более 40 тыс. новых безработных.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости Украины. 

"С начала карантина в службе занятости зарегистрировалось более 40 тысяч новых безработных", - говорится в сообщении.

Продление карантина в Украине: В ЦОЗ сделали прогноз

Отмечается, что по состоянию на 07 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составило 364 тыс. человек, что на 41 тысячу человек или на 13% больше, чем на эту же дату в прошлом году.

Структура безработных за год существенно не изменилась. По половому признаку: 55% среди зарегистрированных безработных - женщины. По возрастным группам: 29% зарегистрированных - в возрасте до 35 лет; 29% - 35-45 лет; 42% - более 45 лет. По профессиональным группам: рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин - 18%; представители простых профессий, работники сферы торговли и услуг, служащие и руководители - по 14%.

В региональном разрезе больше всего с 7 апреля 2019 года возросло количество зарегистрированных безработных в Киеве (на 32,5%), Ивано-Франковской (на 25,5%), Львовской (на 24,8%) и Закарпатской (на 24,3% ) областях.

Будут искать, где нет масок: Украинские аптеки ждут проверки

Отмечается, что, несмотря на введение карантина и установление ограничительных мер в целях охраны здоровья граждан, Государственная служба занятости продолжает работать в штатном режиме. В центрах занятости оборудованы места для самостоятельной работы граждан, которые намерены зарегистрироваться в качестве безработных. Все консультации гражданам, ищущим работу, и зарегистрированным безработным предоставляются с помощью различных средств дистанционной коммуникации: в онлайн-режиме через официальный сайт Государственной службы занятости, верифицированную Facebook-страницу Государственной службы занятости, "Образовательный портал ГСЗ", платформу "Профориентация и развитие карьеры".

Сейчас в центрах занятости действует временный порядок обслуживания клиентов, который определен постановлением Кабмина №244 от 29 марта 2020 года "О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу". Этот порядок предусматривает, что на период действия карантина статус безработного предоставляется с первого дня подачи заявления о предоставлении статуса безработного, выплата помощи по безработице назначается с первого дня регистрации. Граждане, изъявившие желание зарегистрироваться в центре занятости, могут подать соответствующие заявления и необходимые для регистрации документы: по электронной почте центра занятости, где человеку удобно находиться на учете (отсканированные и сохраненные в формате PDF или других форматах, фотокопии) через ящик для приема корреспонденции в центре занятости (в бумажном виде - копии, утвержденные подписью лица). Специалист центра занятости в день подачи заявления и документов связывается с лицом с помощью средств телефонной связи для уточнения необходимой информации.

По информации ведомства, на период карантина выплата помощи по безработице осуществляется без личного посещения безработным центра занятости через банковские учреждения согласно справке банка об открытии счета для перечисления средств.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

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Все по теме:

Украина, Работа, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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