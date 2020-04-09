Минздрав: Протестировать всех граждан государства на коронавирус практически невозможно

Новости Украины:Массовое тестирование всех граждан государства не является целесообразным и технически почти невозможно сделать.

В Центре общественного здоровья заявляют, что провести массовое тестирование всех граждан государства не является целесообразным и технически почти невозможно сделать.

Ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан. Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге.

"Поэтому такая обция пока не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным. Технически, это почти невозможно сделать", - заявил он.

Как он сообщил, для тестирования каждая страна выбирает свои диагностические клинические или лабораторные протоколы.

"В соответствии с действующими протоколами, Украина тестирует и обеспечивает методом ПРЛ всех лиц, подпадающих под эпидемиологические, клинические критерии. Для тех людей, которые не подпадают под критерии, обследование возможно только в случае, если они являются контактными лицами", - заявил Кузин.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Добавим, президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус. В Офисе президента обсуждали введение чрезвычайного положения.

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