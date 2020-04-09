Украина нарастила объемы экспорта курятины в ЕС почти на 20%

Украина в январе 2020 года увеличила экспорт курятины в страны Евросоюза до 9,7 тысячи тонн, что на 18,7% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Об этом говорится в апрельском отчете Европейской комиссии.
При этом Украина сохранила третье место среди ТОП-экспортеров курятины в ЕС, уступив Таиланду (26,4 тысячи тонн) и Бразилии (27,4 тысячи тонн).
В то же время, Украина в январе сократила импорт мяса птицы из ЕС на 26,3% - до 11,8 тыс. тонн.
Украина также занимает третье место среди крупнейший импортеров европейской курятины, уступая Гане (16,5 тысячи тонн) и Филиппинам (21,4 тысячи тонн). Украина в 2019 году вошла в тройку мировых лидеров по поставкам курятины в Евросоюз, увеличив экспорт на 8,6% - до 134,26 тысячи тонн.
По данным Государственной службы статистики, в 2019 году в Украине было произведено около 1,1 миллиона тонн свежей и замороженной курятины, а также субпродуктов птицы.
Напомним:
По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.