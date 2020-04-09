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Четверг, 09.04.2020
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Украина нарастила объемы экспорта курятины в ЕС почти на 20%

Украина нарастила объемы экспорта курятины в ЕС почти на 20%
13:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В этом году Украина значительно нарастила экспорт курятины в страны ЕС.

Украина в январе 2020 года увеличила экспорт курятины в страны Евросоюза до 9,7 тысячи тонн, что на 18,7% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом говорится в апрельском отчете Европейской комиссии.

При этом Украина сохранила третье место среди ТОП-экспортеров курятины в ЕС, уступив Таиланду (26,4 тысячи тонн) и Бразилии (27,4 тысячи тонн).

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В то же время, Украина в январе сократила импорт мяса птицы из ЕС на 26,3% - до 11,8 тыс. тонн.

Украина также занимает третье место среди крупнейший импортеров европейской курятины, уступая Гане (16,5 тысячи тонн) и Филиппинам (21,4 тысячи тонн). Украина в 2019 году вошла в тройку мировых лидеров по поставкам курятины в Евросоюз, увеличив экспорт на 8,6% - до 134,26 тысячи тонн.

По данным Государственной службы статистики, в 2019 году в Украине было произведено около 1,1 миллиона тонн свежей и замороженной курятины, а также субпродуктов птицы.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

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Украина, Экспорт, ЕС, Карантин, Курятина.
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