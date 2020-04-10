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Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина

Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина
07:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр внутрненних дел Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае", при условии соблюдения введённого карантина.

"Когда? - я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте. Могу, тем не менее предположить – и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", – написал министр на своей странице в Фейсбук в ночь на пятницу.

О также отметил, что в правительстве надеются и все делают для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. "В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших… во второй половине мая", – добавил Аваков.

"Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если... твердо будем держать карантин", – подчеркнул министр МВД.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.

Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.

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МВД, Карантин, Арсен Аваков, Коронавирус, Карантин в Украине.
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