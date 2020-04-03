В Украине запрещается ходить без документов и более чем по двое

Новости Украины:Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более чем два человека будет действовать с 6 апреля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль констатирует, что запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более чем два человека будет действовать с 6 апреля

"Правительство Украины также вводит новые ограничения, чтобы обезопасить людей от COVID-19 и спасти как можно больше жизней", - написал Шмыгаля в своем Телеграм-канале.

В частности, согласно обнародований инфографике, запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более чем два человека будет действовать с 6 апреля.

Также правительство ввело запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, пребывание в общественных местах лицам, которые не достигли 14 лет без сопровождения родителей, посещение учреждений, которые предоставляют паллиативную помощь, социальную защиту и социальные услуги.

Кроме того, Кабмин запретил пребывание на улицах без документов, которые удостоверят личность, а также самовольно оставлять места обсервации.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об утверждении Кабинетом министров списка дополнительных ограничений на время действия карантинных мер.

Кабмин оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

Количество случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 в Киеве за минувшие сутки выросло на 28 и достигло 189, заявляет киевский мэр Виталий Кличко.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.