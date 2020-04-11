Что показали тесты: На фронте на COVID-19 проверили полтысячи защитников

Новости Украины:В связи с важностью контроля за распространением коронавируса в зоне ООС проверили полтысячи военных на предмет наличия Covid-19.

Более 500 военным в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сделали ПЦР-тесты на коронавирус, все показали отрицательный результат.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время ознакомления его с работой 66-го военного мобильного госпиталя в зоне ООС.

Указывается, что 66-й военный мобильный госпиталь функционирует с 2015 года. Его развернули на базе бывшей железнодорожной больницы. Госпиталь может принять 100 пациентов одновременно. Сейчас здесь дополнительно развернули инфекционное отделение на 50 мест на случай госпитализации больных COVID-19.

"Из-за эпидемии коронавируса нашим военным надо думать о собственной безопасности вдвое больше. Рад, что пока здесь нет таких больных. Пусть эта беда обойдет наших военных. Однако мы должны быть готовы", - отметил Зеленский.

Президент посетил мобильную ПЦР-лабораторию на базе мобильного госпиталя. В ней будет проиходить тестирование военных на наличие коронавирусной инфекции. Главе государства доложили, что среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат.

Президент также ознакомился с работой передвижного хирургического кабинета, в котором оказывают квалифицированную помощь в первые 40-50 минут после ранения, осмотрел передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет.

Кроме того, Зеленский пообщался с военными и вручил четырем защитникам ценные подарки за заслуги и образцовое выполнение поставленных задач.

"От государства и народа мы благодарны за вашу работу. Благодарны, что возвращаете к жизни наших военных героев, которые защищают нашу родину, территорию и, главное, наших людей. Знаю, что даже лечите гражданских. Большое спасибо вам за все, что вы делаете", - сказал президент.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.