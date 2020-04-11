МИД: За рубежом от COVID-19 умерли уже шесть украинцев

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса за границей от заболевания уже умерло шестеро украинцев.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что за рубежом от COVID-19 уже умерли шестеро украинцев.

Об этом говорится в оперативной информации МИД по коронавирусу по состоянию на 19:00 10 апреля.

В частности, количество украинцев, умерших от коронавирусной инфекции, возросло с 5 до 6 человек.В то же время не уточняются пол и страна еще одного умершего.

Кроме того, за рубежом 172 украинца лечатся от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего в Италии - 121. Кроме того, в Греции - 22, в Испании - 5, в Германии - 4, в Австрии - 3, в США и Португалии - по 2, в Швеции, Чехии, Таиланде, Сербии, на Сейшельских островах, в Российской Федерации, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, на Мальте, Польше, Бельгии и Египте - по одному.

Еще 19 выздоровели: по четыре украинца выздоровели в Японии и Доминиканской Республике, по два - в Польше и Италии, по одному - в Великобритании, Нигерии, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии.

На сегодня 15 тыс. 369 украинских граждан обратились за помощью в зарубежные дипломатические ведомства Украины по программе «Защита».

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.