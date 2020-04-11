Зачем всех тестировать: В Минздраве разъяснили, для чего проверяют на COVID-19 всех больных пневмонией

Новости Украины:В связи с большими рисками не обнаружения вовремя заболевшего на коронавирус в Украине тестируют на COVID-19 всех больных пневмонией.

В Минздраве объяснили, что они изменили алгоритм тестирования и теперь тестируют больных все виды пневмоний, чтобы не допустить сочетания различных инфекций.

Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы изменили алгоритм для того, чтобы увеличить количество тестирований и проводить все исследования от больных пневмонией. Раньше не все пневмонии подвергались алгоритму тестирования. Были случаи, когда со всеми пневмониями отбирался материал для исследований.

Сейчас мы во избежание дублирования сочетание различных инфекций все же решили тестировать все пневмонии, которые есть, которые зарегистрированы и которым поставлен диагноз", — сказал Ляшко.

Он добавил, что ранее проверяли летальные случаи пневмонии на COVID-19, чтобы не допустить распространения болезни.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.