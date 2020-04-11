COVID-19 в Украине: за минувшие сутки провели более 3 тыс ПЦР-тестов

Новости Украины:В связи с растущим количеством подозрения на коронавирус в Украине за минувшие сутки провели более 3000 тестов ПЦР.

В Украине за минувшие сутки было совершено 3017 тестов методом полимеразной цепной реакции, их количество растет.

Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"За прошедшие сутки было совершено 3017 исследований методом полимеразной цепной реакции, мы видим ежедневный рост количества исследований, проводимых вирусологическими лабораториями.

Из них 287 исследований было проведено материала, который был отобран от больных с пневмонией, которые сейчас находятся в стационарных отделениях наших больниц", — сказал Ляшко.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.