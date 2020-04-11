Эвакуация украинцев: еще свыше 100 граждан вернулись домой

Новости Украины:Пресс-служба СБУ сообщила, что в Украину спецрейсом из ОАЭ вернулись 113 граждан.

В международный аэропорт "Борисполь" самолетом из Объединенных Арабских Эмиратов прибыли 113 граждан Украины, которые не смогли вылететь из ОАЭ ранее.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"По поручению главы государства Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение на родину 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ. Самолет приземлился в международном аэропорту "Борисполь" 10 апреля", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что возвращение украинцев стало возможно благодаря сотрудничеству СБУ, Высшего совета национальной безопасности ОАЭ, посольства ОАЭ в Украине и Дипломатической миссии Украины в Абу-Даби, а также других государственных органов обеих стран.

Как сообщал ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, самолет доставил также первую партию гуманитарной помощи для украинских медиков для борьбы с COVID-19.

"В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс. перчаток, 30 тыс.пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующего средства. Гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины. Все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным больницам и медикам", - подчеркивают в СБУ.

"Объединенные Арабские Эмираты ведут борьбу с коронавирусом на территории собственного государства. Однако, несмотря на это, мы нашли возможность помочь Украине. Ведь украинский народ всегда был и есть для нас дружественным партнером", - заявил посол ОАЭ в Украине Ахмед Аль-Кааби.

Председатель СБУ Иван Баканов поблагодарил партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов и Посольство ОАЭ в Украину за помощь и подчеркнул, что это яркий пример международного взаимодействия в ситуации, когда все страны противодействуют новому вызову мирового масштаба.