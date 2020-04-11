Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кличко: Динамика распространения вируса в столице - тревожная
Кличко: Динамика распространения вируса в столице - тревожная
Эвакуация украинцев: еще свыше 100 граждан вернулись домой
Эвакуация украинцев: еще свыше 100 граждан вернулись домой
Мейвезер сразится с Брюсом Ли
Мейвезер сразится с Брюсом Ли
Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля
Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля

Эвакуация украинцев: еще свыше 100 граждан вернулись домой

Эвакуация украинцев: еще свыше 100 граждан вернулись домой
12:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Пресс-служба СБУ сообщила, что в Украину спецрейсом из ОАЭ вернулись 113 граждан.

В международный аэропорт "Борисполь" самолетом из Объединенных Арабских Эмиратов прибыли 113 граждан Украины, которые не смогли вылететь из ОАЭ ранее.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"По поручению главы государства Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение на родину 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ. Самолет приземлился в международном аэропорту "Борисполь" 10 апреля", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что возвращение украинцев стало возможно благодаря сотрудничеству СБУ, Высшего совета национальной безопасности ОАЭ, посольства ОАЭ в Украине и Дипломатической миссии Украины в Абу-Даби, а также других государственных органов обеих стран.

Аваков: Все граждане, которые вернутся в Украину, пройдут обсервацию

Как сообщал ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, самолет доставил также первую партию гуманитарной помощи для украинских медиков для борьбы с COVID-19.

"В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс. перчаток, 30 тыс.пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующего средства. Гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины. Все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным больницам и медикам", - подчеркивают в СБУ.

"Объединенные Арабские Эмираты ведут борьбу с коронавирусом на территории собственного государства. Однако, несмотря на это, мы нашли возможность помочь Украине. Ведь украинский народ всегда был и есть для нас дружественным партнером", - заявил посол ОАЭ в Украине Ахмед Аль-Кааби.

Программа "Защита": Более 15 тысяч украинцев обратились за помощью

Председатель СБУ Иван Баканов поблагодарил партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов и Посольство ОАЭ в Украину за помощь и подчеркнул, что это яркий пример международного взаимодействия в ситуации, когда все страны противодействуют новому вызову мирового масштаба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОАЭ, СБУ, Эвакуация, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Владислав Криклий, Иван Баканов, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
02 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
03 Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
04 КСУ закрыл дело депутатской неприкосновенности
05 Мадонна в трауре: за последние сутки певица потеряла троих близких друзей из-за коронавируса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
Чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
Лазарева суббота: народные поверья и приметы на 11 апреля
Лазарева суббота: народные поверья и приметы на 11 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь