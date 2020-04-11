Главный санврач рассказал, кто чаще всего умирает от COVID-19

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12:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Согласно заявлению Ляшко, большинство умерших от COVID-19 имели сопутствующие болезни

В Украине у 80% умерших от коронавируса были сопутствующие болезни, в частности сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу, 11 апреля.

"В возрастной структуре умерших у нас преобладают женщины - 56,2%, а также лица в возрасте от 50 лет. На их долю приходится 86,3% всех летальных исходов. Почти все умершие - 80% - имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких", - отметил Ляшко.

По его данным, показатель заболеваемости COVID-19 в Украине на 100 тыс. населения составляет 6,0%, а показатель летальности - 2,9%.

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Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 11 апреля 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Умерли 73 пациента, выздоровели 79 пациентов. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев коронавируса.

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Минздрав, Вирус, Карантин, Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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