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Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Кличко: Динамика распространения вируса в столице - тревожная

Кличко: Динамика распространения вируса в столице - тревожная
10:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киеве число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 48 человек.

За сутки 10 апреля в Киеве были зарегистрированы 48 новых случаев COVID-19, в том числе 5 медиков и четверо детей.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Динамика распространения вируса в столице - тревожная. Количество киевлян, заболевших Covid-19, за минувшие сутки увеличилась на 48 человек. Один случай - к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он на своей странице в Facebook.

Среди заболевших 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, 24 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет, три девочки - 3, 11 и 15 лет, и 12-летний мальчик.

Феномена нет: COVID-19 добрался до Николаевской области

В больницы были госпитализированы 24 человека, остальные лечатся на домашней самоизоляции под контролем врачей.

"Я еще раз обращаюсь ко всем: не уменьшайте угрозу, не пренебрегайте правилами! И напомню: в эти выходные, для контроля за соблюдением ограничений, правоохранители будут нести усиленную службу - увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому, не идите туда, где вас могут оштрафовать! Оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких", - призвал киевлян Кличко.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента).

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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