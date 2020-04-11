Борьба с коронавирусом: Трамп поддержал Италию

Новости мира:В Белом доме рассказали, что Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с COVID-19.

Президент США Дональд Трамп дал указание своей администрации оказать Италии помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил Белый дом.

Помощь должна включать медицинские товары, гуманитарные грузы, а также создание полевых госпиталей, отмечается в сообщении.

В подписанном Трампом меморандуме нескольким министрам отдано распоряжение принять различные меры для оказания помощи Италии, включая помощь размещенным в Италии американским военным.

В Италии зарегистрировано почти 19 000 случаев смерти от COVID-19, в США - 18,7 тыс. при более 500 тыс. инфицированных.