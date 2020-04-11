Венецианского кинофестиваля в этом году не будет

Новости культуры:Организаторы объявили, что кинофестиваль не будет переведен в онлайн формат

Следом за Каннским кинофестивалем, Венецианский кинофестиваль также отказался от формата онлайн-шоу и продолжает готовиться к мероприятию, которое запланировано на 2-12 сентября.

Об этом пишет Variety.

"Венецианский кинофестиваль не может быть заменен онлайн-мероприятием. Очевидно, существует вероятность того, что мы используем некие технологии лишь для некоторых инициатив", - прокомментировал пресс-секретарь фестиваля.

Венецианский кинофестиваль - один из старейших европейских кинофестивалей. В этом году жюри 77-го Венецианского кинофестиваля возглавила Кейт Бланшетт.