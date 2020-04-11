Звезда фильма "Человеческая многоножка" умер в возрасте 78 лет

Новости шоу бизнеса:Умер немецкий актёр Дитер Лазер, известный по роли профессора Отто Блеттхена в фильме "Лесной царь" и по роли доктора Хейтера в фильме "Человеческая многоножка".

Немецкий актер Дитер Лазер, исполнивший роль доктора Хайтера в фильме "Человеческая многоножка", умер в возрасте 78 лет, сообщает Der Spiegel.

О смерти актера сообщила его супруга. Причина пока не разглашается. Лишь уточняется, что актер умер 29 февраля текущего года в Берлине незадолго после своего дня рождения 17 февраля.

На протяжении карьеры Лазер сыграл в более 60 фильмах и сериалах.

Мировую известность он получил после съемок в фильме ужасов "Человеческая многоножка", который вышел в 2009 году. Позже он также снялся в "Человеческой многоножке 3". Der Spiegel отмечает, что в прошлом году Лазер был задействован в постановке романа Франца Кафки "Процесс" на театральном фестивале в Бад-Херсфельде в земле Гессен в Германии, где исполнял роль адвоката Гульда.

Напомним, ушел из жизни автор легендарного суперхита "Ain't No Sunshine" Билл Уизерс.