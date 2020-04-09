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Певицу Чинну Роджерс нашли мертвой - ей было всего 25

Певицу Чинну Роджерс нашли мертвой - ей было всего 25
16:59 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Тема смерти постоянно фигурировала в текстах Чинны.

Новая звезда рэпа Чинн Мари Роджерс, известная как Chynna, умерла в США. Причина смерти 25-летней певицы и модели не сообщается.

"Мы очень любили Чинн и будем очень скучать", - говорится в заявлении семьи Роджерс, опубликованной E!News.

Чинн Роджерс начала свою карьеру в качестве модели, подписав контракт с Ford Models в 14 лет. Через год она познакомилась с исполнителем Стивеном Родригесом, известным как A$AP Yams, основателем хип-хоп коллектива A$AP Mob. Роджерс начала писать тексты и выпускать синглы.

Фото www.instagram.com

Тема смерти постоянно фигурировала в текстах Чинны и накануне смерти она написала на своей странице в Instagram: "Мне нужна музыка, чтобы умереть". Ее хиты "Селфи" и "Глен Коко" крутили на самых популярных музыкальных платформах.

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Хотя истинная причина смерти Chynna пока не известна, некоторые СМИ предполагают, что она могла умереть из-за передозировки. Несколько лет назад стало известно, что девушка страдает от наркотической зависимости. В интервью Pitchfork в 2018 году реперка рассказала о борьбе с наркотической зависимостью.

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Смерть, Певица, Альманах 2020, Чинн Мари Роджерс, Chynna.
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