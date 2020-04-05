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Звезда "Сверхъестественного" и "Флэша" погиб при неизвестных обстоятельствах

Звезда "Сверхъестественного" и "Флэша" погиб при неизвестных обстоятельствах
09:05 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:На момент смерти парню было всего 16 лет.

Погиб юный канадский актер, звезда сериала "Флэш" Логан Уильямс. Парень прославился ролями в нескольких сериалах, в том числе "Когда зовет сердце", "Сверхъестественное" и "Шепот". На момент смерти актеру было всего 16 лет.

О смерти Логана Уильямса журналистам сообщила его мать Марлиз Уильямс. По ее словам, сын погиб в четверг, 2 апреля. Женщина отметила, что не может попрощаться с сыном из-за эпидемии коронавируса, также она не может разделить свое горе с родственниками, поскольку находится в самоизоляции.

"У меня нет возможности обнять моих родителей, которые потеряли своего единственного внука. Это очень тяжело. Логан с его талантом и внешностью обладал огромным потенциалом и мог стать настоящей кинозвездой", - сказала Марлиз Tri-City News.

Фото www.instagram.com/series_tv_gossip

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Об обстоятельствах смерти юного актера ничего не известно.

Напомним, звезда сериалов "Все мои дети" и "Санта-Барбара" умер от сердечного приступа.

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Смерть, Актер, Альманах 2020, Логан Уильямс, Марлиз Уильямс.
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