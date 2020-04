"Об этом не принято говорить": Селена Гомес рассказала о своем психологическом состоянии

Расставание с любимым человеком часто приводит к депрессии, с которой трудно справится самому. Исполнительница Селена Гомес на себе почувствовала всю боль расставания и поделилась, что оно привело к печальным последствиям. Про психическое заболевание Селена откровенно рассказала в прямом эфире в инстаграме, который провела вместе с певицей и актрисой Майли Сайрус.

27-летняя артистка решила рассказать поклонникам правду о состоянии своего здоровья. Как признается Селена, в 2018 году ее госпитализировали с серьезным психическим расстройством. После этого звезда вновь обращалась к специалистам, поскольку не могла справиться с событиями, которые происходили в ее личной жизни. Врачам не сразу удалось выявить болезнь, но в конце концов ей поставили диагноз "биполярное расстройство".

Откровенный разговор Селены и Майли сторонники опубликовали в твиттере.

selena gomez on her own mental health and bipolar diagnosis and also young generations mental health #mileyandselenalive pic.twitter.com/dml98SsXwc

