Скачать
Суббота, 04.04.2020
ВОЗ: Коронавирус опасен и для молодежи
ВОЗ: Коронавирус опасен и для молодежи
ООС: За сегодня боевики 7 раз нарушили режим "тишины"
ООС: За сегодня боевики 7 раз нарушили режим "тишины"
НБА хочет снизить зарплату баскетболистам вдвое из-за коронавируса
НБА хочет снизить зарплату баскетболистам вдвое из-за коронавируса
Эффективнее всего: хвойные деревья хорошо защищают города от шумового загрязнения
Хвойные деревья хорошо защищают города от шумового загрязнения

"Об этом не принято говорить": Селена Гомес рассказала о своем психологическом состоянии

"Об этом не принято говорить": Селена Гомес рассказала о своем психологическом состоянии
17:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Американская певица и актриса долго страдала после разрыва отношений с Джастином Бибером.

Расставание с любимым человеком часто приводит к депрессии, с которой трудно справится самому. Исполнительница Селена Гомес на себе почувствовала всю боль расставания и поделилась, что оно привело к печальным последствиям. Про психическое заболевание Селена откровенно рассказала в прямом эфире в инстаграме, который провела вместе с певицей и актрисой Майли Сайрус.

27-летняя артистка решила рассказать поклонникам правду о состоянии своего здоровья. Как признается Селена, в 2018 году ее госпитализировали с серьезным психическим расстройством. После этого звезда вновь обращалась к специалистам, поскольку не могла справиться с событиями, которые происходили в ее личной жизни. Врачам не сразу удалось выявить болезнь, но в конце концов ей поставили диагноз "биполярное расстройство".

Откровенный разговор Селены и Майли сторонники опубликовали в твиттере.

Селена Гомес сделала стрижку, как у Рэйчел из "Друзей"

Об этом не принято говорить. Принято всегда выглядеть крутым. Но я вижу, как в детях, подростках и взрослых накапливается злость из-за невозможности обсудить это, – рассказала Гомес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Депрессия, Селена Гомес, Певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет северный циклон: синоптики дали прогноз погоды на неделю
02 Психологический тест, который поможет определить Ваш характер
03 Продукты, у которых никогда не истекает срок годности
04 В Украину за сутки вернулись семь тысяч граждан
05 Нокаут в третьем раунде: состоялся бой Ломаченко - Лопес (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 4 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
COVID-19 в Бельгии: Медики за сутки зафиксировали более 1600 случаев заражения
Бельгия: за сутки более 1600 случаев COVID-19
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Всего за минуту: ИИ от Google может превратить любой снимок в произведение искусства
Всего за минуту: ИИ от Google может превратить любой снимок в произведение искусства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь