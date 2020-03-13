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Селена Гомес сделала стрижку, как у Рэйчел из "Друзей"

Селена Гомес сделала стрижку, как у Рэйчел из "Друзей"
09:58 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Селена неоднократно говорила, что является фанаткой сериала "Друзья".

На днях Селена Гомес стала гостьей ток-шоу и явилась в студию с новой стрижкой, которая привела ее фанатов в восторг. Селена повторила прическу Рэйчел Грин из сериала "Друзья". Стилист Гомес Марисса Марино отметила, что вдохновлялась именно образом героини Дженнифер Энистон из 1990-х, но также подсмотрела идею с пробором по центру в образе Голди Хоун, когда она носила подобную стрижку в 1996 году на съемках фильма "Клуб первых жен".

Однажды на шоу Эллен Дедженерис она призналась самой Дженнифер Энистон в любви к ее героине.

Рэйчел была моей жизнью. Мы смотрели сериал вместе с мамой, и я рыдала, когда он закончился. Но здорово, что до сих пор многие без ума от "Друзей", я очень рада за вас и за сериал, потому что он поистине культовый, — сказала Гомес Энистон. 

 
 
 
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Selena on @kellyclarksonshow today! It’s a great interview so be sure to watch! hair inspo was “The Rachel” meets Goldie Hawn in First Wives Club

Публикация от Marissa Marino (@marissa.marino)

Селена, ты всегда была такой милой. Ты действительно большой фанат "Друзей", и это потрясающе, — ответила ей исполнительница роли Рэйчел.

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Ранее Селена рассказывала о своей реакции, когда в 2009 году случайно столкнулась с Энистон в туалете на одном звездном мероприятии.

Меня трясло! Я влетела в Дженнифер, а она мне: "Привет!" У меня затряслись ноги, и я побежала оттуда. Не знаю почему, я не знала, что делать, я была в шоке, — рассказывала Гомес. С тех пор актриса и певица начали общаться.

Она очень классная и очень приятная, — говорит об Энистон Селена.

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Прически, Селена Гомес, Знаменитости, Друзья, Стрижки, Рейчел Грін.
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