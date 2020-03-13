Милла Йовович призналась, как гордится дочерью, получившей роли в Disney и Marve

Новости шоу бизнеса:Ее утвердили на роли в сказке Disney и супергеройском фильме Marvel.

Дочь Миллы Йовович и режиссера Пола Уильяма Скотта Андерсона делает первые шаги в актерской карьере.

Счастливая Йовович поделилась восторгом от успехов дочери в своем Instagram.

Наконец-то мы можем говорить о "секретных проектах" Эвер. После поиска актеров по всему миру, на роль Венди в новом фильме о Питере Пэне утвердили ее! Мы так гордимся нашей девочкой! Эвер хотела сниматься с пяти лет, и она потратила много времени и сил, чтобы воплотить свою мечту. Поздравляю тебя! — написала в микроблоге Милла.

Эвер уже пробовала себя в кино: в 2016 году она снялась в "Обители зла" в роли маленькой Элис. Режиссер фильма — ее отец Пол Уильям Скотт Андерсон. Ранее он рассказывал, что Эвер часто присутствовала на съемках "Обители зла", хотя он переживал, что зомби напугают ее.

Она знала, что на съемочной площадке надо вести себя спокойно, поэтому тихонько сидела в наушниках и наблюдала. Сначала я не хотел брать ее на съемки, боялся, что она испугается зомби и у нее начнутся ночные кошмары. Но она вообще не боялась и наслаждалась процессом. Она выросла на съемках, она настоящий киноребенок, — рассказывал Андерсон.