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Милла Йовович призналась, как гордится дочерью, получившей роли в Disney и Marve

Милла Йовович призналась, как гордится дочерью, получившей роли в Disney и Marve
08:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ее утвердили на роли в сказке Disney и супергеройском фильме Marvel.

Дочь Миллы Йовович и режиссера Пола Уильяма Скотта Андерсона делает первые шаги в актерской карьере.

Счастливая Йовович поделилась восторгом от успехов дочери в своем Instagram.

Наконец-то мы можем говорить о "секретных проектах" Эвер. После поиска актеров по всему миру, на роль Венди в новом фильме о Питере Пэне утвердили ее! Мы так гордимся нашей девочкой! Эвер хотела сниматься с пяти лет, и она потратила много времени и сил, чтобы воплотить свою мечту. Поздравляю тебя! — написала в микроблоге Милла.

Эвер уже пробовала себя в кино: в 2016 году она снялась в "Обители зла" в роли маленькой Элис. Режиссер фильма — ее отец Пол Уильям Скотт Андерсон. Ранее он рассказывал, что Эвер часто присутствовала на съемках "Обители зла", хотя он переживал, что зомби напугают ее.

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Она знала, что на съемочной площадке надо вести себя спокойно, поэтому тихонько сидела в наушниках и наблюдала. Сначала я не хотел брать ее на съемки, боялся, что она испугается зомби и у нее начнутся ночные кошмары. Но она вообще не боялась и наслаждалась процессом. Она выросла на съемках, она настоящий киноребенок, — рассказывал Андерсон.

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