Кумэйл Нанджиани рассказал, как Капитан Америка оценил его новое тело

Новости шоу бизнеса:Он целый год усердно трудился ради роли в новом фильме Marvel "Вечные".

Чтобы привести себя в форму к лету, нужно хорошенько постараться, а уж супергеройский внешний вид и вовсе требует почти фанатичной преданности, больших усилий, а заодно и финансовых вложений.

И наградой за старания стало не только рельефное тело, которым актер похвалился в Instagram, но и неожиданная поддержка от другой звезды супергеройской вселенной — Криса Эванса, который сыграл Капитана Америку.

В интервью подкасту Armchair Expert Нанджиани рассказал, что после публикации снимка с ним неожиданно связался Эванс, с которым они до этого не были знакомы, и написал:

Я знаю, сколько это требует усилий.

Что ж, это, определенно, еще один плюс бывшему Капитану Америке, подтверждающий, насколько он чуткий и добрый человек.

Также жест Эванса, который не поленился и отыскал электронную почту Кумэйла, чтобы сказать несколько теплых слов, можно расценивать и как знак лидерской позиции среди всех звезд Marvel в реальном мире. Да, главой супергероев принято считать сыгравшего Железного человека Роберта Дауни-младшего, и все же многие поклонники, замечая, как Крис беспокоится о других актерах, считают лидером этой героической семьи именно его.

И, кажется, это справедливо.А оценить не только пресс, но и актерские способности Нанджиани можно будет уже осенью. "Вечные" стартуют в кинотеатрах 4 ноября.