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Украинское в тренде: Селена Гомес примерила наряд от бренда BEVZA

Украинское в тренде: Селена Гомес примерила наряд от бренда BEVZA
20:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Американская певица пришла на американское шоу в вещах украинского дизайнера.

Украинских дизайнеров в очередной раз выбирают звезды первой величины. На этот раз в центре внимания оказалась Селена Гомес в одежде из последней коллекции BEVZA.

Об этом сообщила сама основательница бренда Светлана Бевза на фейсбук-странице.

Известно, что Селена Гомес была на программе The Kelly Clarkson Show телеканала NBC, где соединила черный топ с брюками-клеш синего цвета украинского бренда. Вещи были представлены в новой коллекции осень-зима 2020/21 на Неделе моды в Нью-Йорке.

Селена Гомес боится, что останется одинокой до конца жизни

Кроме того, прическу, которую выбрала Селена для этого шоу, сравнивают с образом Рейчел из культовых "Друзей". В честь героини, которая сделала ее популярной, прическу назвали ее именем – The Rachel. Стилист певицы прокомментировала, что на создание образа ее вдохновила певица и актриса Голди Хоун.

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Селена Гомес, Стиль, Наряд, BEVZA, Обрааз.
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