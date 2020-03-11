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Селена Гомес боится, что останется одинокой до конца жизни

Селена Гомес боится, что останется одинокой до конца жизни
13:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В новом интервью Гомес призналась, что периодически ее охватывает страх, что она до конца жизни будет одна.

27-летняя Селена Гомес разошлась с Джастином Бибером два года назад, но до сих пор переживает последствия болезненного расставания.

В недавнем разговоре с журналистами она отметила, что в отношениях с бывшим испытывала "эмоциональное насилие", но "с достоинством прошла через боль и со всем справилась".

Иногда я просыпаюсь и чувствую волнение: мне кажется, что я так и останусь одна навсегда. Но я начинаю себя убеждать, что у каждого человека в мире есть вторая половинка. И минут через 15 страх проходит, — поделилась певица.

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Очевидно, отношения Бибера и Гомес оставили болезненный след не только в сердце Селены. Недавно Джастин тоже заговорил о прошлом романе и признался, что испытал много боли и долго не мог отпустить обиду.

Прошлые отношения причинили мне много боли. Я долго не мог простить ее, но не понимал, что проблема именно в этом, — сказал Бибер. Певцу повезло больше: он завязал отношения с Хейли Болдуин, которая, по его словам, помогла ему пересмотреть отношение ко многим вещам и вообще изменить жизнь.

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Отношения, Селена Гомес, Знаменитости, Одиночество, Певица.
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